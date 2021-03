Escolas particulares, a Unifev e a Faculdade Futura precisaram se readequar às medidas determinadas pelo decreto do toque de recolher e voltar para atividades remotas

publicado em 03/03/2021

Aulas vão continuar de maneira remota na Faculdade Futura (Foto: Futura)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brJá com as aulas presenciais em andamento há alguns dias ou com tudo pronto para a retomada, escolas particulares, a Unifev e a Faculdade Futura precisaram se readequar às medidas determinadas pelo decreto do toque de recolher e voltar para as atividades remotas. O jornalconversou com os diretores de algumas das unidades do município, que relataram como serão as ações nos próximos 15 dias.Começando pelo ensino superior, de acordo com Prof. Me. Tiago Moreno Lopes Roberto, gestor de políticas acadêmicas da Faculdade Futura, as aulas começaram de forma online no dia 22 de fevereiro e tudo estava preparado para o início das aulas no formato híbrido (remotas e presenciais) no dia 1º de março, porém, com as novas medidas do município, continuarão de maneira remota.“Orientamos todos os nossos alunos, fizemos vídeos institucionais mostrando toda adaptação da nossa estrutura e que estávamos prontos para recebê-los, mas que neste momento, o retorno teve que ser adiado, porém, acreditamos que o mais breve possível estaremos retornando dentro do ensino híbrido, por meio de revezamento”, explicou.Ele ressalta que a instituição, por meio do Grupo Educacional FAVENI, ao qual pertence, tem investido, desde o início da pandemia em plataformas especializadas em educação da “Google For Education” e na capacitação de professores pensando na educação continuada.O gestor ressalta que o momento é delicado e que a saúde dos alunos e colaboradores é a prioridade, mas segundo ele, atento aos decretos e respeitando todos os protocolos, a instituição deverá voltar assim que for seguro e possível. “Pensamos na saúde e em manter o aprendizado, porque a educação precisa de continuidade, o ensino não pode parar por conta da pandemia”, finalizou.A Unifev, por sua vez, informou que as aulas para os cursos da área da saúde permanecem de forma presencial, em esquema de revezamento, seguindo o cronograma já previsto, bem como os protocolos sanitários. Para os demais cursos seguem a aula de forma remota via Teams.Já em relação às escolas, oconversou com a direção do colégio Passo a Passo, que já havia retomado o ensino presencial de forma híbrida e, desde ontem, já vem comunicando os pais e alunos sobre as novas medidas e que as aulas voltarão para o sistema remoto.“Nós estávamos no formato híbrido, no qual os alunos foram divididos em três turmas que vinham em dias alternados durante a semana e agora, nos próximos 15 dias somente no ensino remoto”, explicou a coordenadora pedagógica, Miriam Aparecida Pereira Silva.O Colégio Unifev também seguirá o protocolo previsto pelo Decreto Municipal. “As aulas presenciais ficam suspensas, de 03 a 17 de março. Durante esse período, todas as atividades da Escola (Educação Infantil ao Ensino Médio) ocorrerão de forma remota, pela plataforma Teams”, explicou a instituição.O Colégio Celtas, o Piconzé e o Colégio Adventista também emitiram comunicados aos pais e alunos sobre a suspensão das aulas e a manutenção das atividades no sistema remoto, enquanto vigorar o decreto.