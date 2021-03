Prefeitura demitiu a profissional de saúde, registrou um boletim de ocorrência e encaminhou o caso para o Ministério Público Federal

publicado em 11/03/2021

Seringa vazia foi utilizada pela técnica de enfermagem na "aplicação" da vacina (Foto: Reprodução internet)

Franclin Duarte

Uma técnica de enfermagem acusada de aplicar uma “vacina de vento” em um idoso de Votuporanga foi demitida e está sendo investigada depois que o vídeo da ação viralizou nas redes sociais. Nas imagens é possível ver que não há nenhuma dose da vacina na seringa utilizada pela profissional de saúde, no Consultório Municipal Jerônimo Figueira da Costa, nas proximidades do Assary.

O vídeo foi gravado por um familiar da vítima, que demonstrava estar feliz com a vacinação da mãe e de um tio. Quando ela chegou em casa e foi olhar a filmagem novamente é que percebeu que uma das doses não foi aplicada e que seringa estava vazia.

Diante dessa situação ela retornou imediatamente à unidade de saúde e apresentou a gravação para o responsável pela unidade que, segundo a Secretaria da Saúde, determinou a aplicação da dose corretamente, bem como afastou a técnica de enfermagem e registrou uma ocorrência policial.

“No mesmo dia, uma equipe de saúde aplicou a dose no idoso e um boletim de ocorrência foi registrado. A técnica de enfermagem foi demitida e o caso encaminhado para o Ministério Público Federal para uma apuração transparente do ocorrido e eventuais responsabilizações civis e criminais. A Secretaria da Saúde reforçou as orientações à toda equipe e determinou um novo protocolo de vacinação. O profissional de saúde terá que mostrar a seringa cheia antes da aplicação e vazia após o procedimento”, disse a Pasta, em nota.