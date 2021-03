Profa. Dra. Laís Naiara Honorato Monteiro, em parceria com estudantes da graduação, foi autora de pesquisas destaques no veículo

publicado em 09/03/2021

Artigo 'Tomateiro: como os porta-enxertos podem otimizar o cultivo' contou com a participação dos estudantes Fátima Gouvêa Prudêncio e João Victor Dam de Abreu (Imagem: Divulgação)

A docente do curso de Engenharia Agronômica (Agronomia) da Unifev, Profa. Dra. Laís Naiara Honorato Monteiro, em parceria com alunos da graduação, tem feito diversas publicações científicas na Revista Campo & Negócios. Recentemente, o destaque foi para o artigo intitulado "Tomateiro: como os porta-enxertos podem otimizar o cultivo", que contou com a participação dos estudantes Fátima Gouvêa Prudêncio e João Victor Dam de Abreu.De acordo com Laís, o objetivo da pesquisa foi investigar uma das espécies olerícolas mais importantes, que é o tomate. “O fruto é popular mundialmente e está na mesa das pessoas em diversos preparos, fatores que exigem do produtor uma alta produtividade. A partir disso, começamos a analisar o controle de pragas e o emprego de técnicas específicas, como o uso do porta-enxerto, para que as produções possam ser otimizadas”.Em outras edições da Campo & Negócios, a docente também aparece como autora dos seguintes artigos: "Batata: zinco reduz severidade de requeima e sarnas"; "Como realizar a polinização na abóbora cabotiá"; e "Polímeros via tratamento de sementes", que contaram com as colaborações de Jaqueliny Batista Mariano, Wilson Soares de Oliveira, Pedro Henrique Gatto Juliano, Thais Vitor Dias, Arthur Franchesco Queiroz Lezo e Helimar Balarone da Silva Sporch.