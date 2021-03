Cidade

'Bazar do Bem' da Santa Casa de Votuporanga segue fechado até dia 19

Com as novas medidas restritivas, o ' Bazar do bem' também segue sem atividades

publicado em 09/03/2021

Para mais informações ou doações, a Santa Casa disponibiliza o contato: (17) 99718-5981 (Foto: Divulgação/Santa Casa de Votuporanga)



Devido as novas medidas de restrição de de circulação de pessoas em Votuporanga, o 'Bazar do Bem' promovido pela Santa Casa também está fechado para atendimento presencial até o dia 19.A instituição divulgou uma nota no início da manhã desta terça-feira (9) informando a restrição. "Sentiremos saudades, mas é por pouco tempo. O momento agora é de se unir para prevenirmos a Covis-19! Reforçamos o uso correto de máscaras, higiene das mãos com água e sabão e/ou álcool em gel e o distanciamento social", disse em nota.Para mais informações ou doações, a Santa Casa disponibilizou o contato: (17) 99718-5981

