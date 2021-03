De acordo com a última atualização dos dados do Caged, o município teve 972 admissões e 883 desligamentos, o que resulta num saldo positivo de 89 vagas

publicado em 19/03/2021

Setor da indústria encabeça a lista de saldo positivo de vagas em Votuporanga (Foto: Valdecir Galor/SMCS)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brApesar da crise que se instaurou em, razão das novas restrições impostas diante do agravamento da pandemia do coronavírus, Votuporanga registrou um saldo positivo de vagas de emprego em janeiro deste ano, após fechar 2020 no negativo. De acordo com a última atualização dos dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), o município teve 972 admissões e 883 desligamentos, o que resulta num saldo de 89 vagas.Apesar de ser um número tímido, em comparação aos saldos positivos do ano passado, ainda é maior do que o de janeiro de 2020, que foi de 35 vagas. Além disso, é um sinal positivo para a economia, considerando que em dezembro o município fechou o ano com o saldo negativo de 130 vagas.Ainda segundo os dados, o setor da indústria encabeça a lista de saldo de vagas de emprego em Votuporanga. Em seguida, vem comércio e serviços. Já no quesito contratações, é o setor de serviços que lidera a lista, seguido da indústria e do comércio. O mesmo "pódio" vale para as demissões.Em 2020, o maior saldo positivo de vagas de emprego registrado no município foi em outubro. Neste mês, o Caged registrou 1.518 admissões e 965 desligamentos, resultando num saldo de 553 vagas.Já o maior saldo negativo ocorreu em abril, no começo da pandemia, quando Votuporanga registrou 527 admissões e 1.305 desligamentos. Na época, o saldo negativo foi de 778 vagas.Em relação ao número de contratações, o pico do ano passado foi registrado em outubro, com 1.518 admissões. O de demissões ocorreu em abril, com 1.305.Além de Votuporanga, Fernandópolis e São José do Rio Preto registraram saldo positivo de vagas de emprego. No caso de Fernandópolis, o saldo foi de 200 vagas (637 admissões e 437 desligamentos); enquanto em Rio Preto foi de 1.294 (6.023 admissões e 4.729 desligamentos).Em Fernandópolis, assim como em Votuporanga, a indústria foi o setor que encabeçou o ranking do saldo de vagas. Porém, foi o comércio que liderou a lista no quesito contratações. Já em Rio Preto, o setor de serviços encabeça tanto o saldo de vagas quanto de contratações.