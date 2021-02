Município também tem 17 pessoas hospitalizadas por conta da doença e mais 227 vacinados

publicado em 01/02/2021

Município tem 48 novos casos, um óbito e 17 hospitalizados por conta do coronavírus (Imagem: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brVotuporanga registrou mais 48 casos de coronavírus nesta segunda-feira (29), totalizando 7.787 ocorrências positivas desde o início da pandemia. Ainda de acordo com o informe da Prefeitura, o município um novo óbito causado pela doença.De acordo com o informe da prefeitura, vítima era um idoso de 81 anos, com comorbidades e que estava hospitalizado em outro município.Em contrapartida, o "vacinômetro" mostrou que mais 227 pessoas foram imunizadas contra o coronavírus. Dessa forma, Votuporanga totaliza 2.950 vacinados, segundo o boletim.Do total de infectados até o momento, 7.407 pessoas se recuperaram, enquanto 17 estão hospitalizadas. Dessas, 12 estão internadas em leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Além disso, 663 votuporanguenses tiveram suspeita da doença.Outras 1.011 pessoas apresentaram sintomas não graves e ficaram em monitoramento domiciliar. Esses exames foram coletados de acordo com o protocolo do Ministério da Saúde, enquanto os casos suspeitos da doença vem de exames enviados para laboratório.