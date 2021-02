Os vereadores voltaram a tratar, na sessão de ontem, da situação das praças de Votuporanga em razão da grande quantidade de moradores em situação de rua no município

publicado em 09/02/2021

Banheiros das praças de Votuporanga voltaram a ser tema de discussão na Câmara Municipal; vereadores pedem aterramento (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brOs vereadores voltaram a tratar, na sessão de ontem, da situação das praças de Votuporanga em razão da grande quantidade de moradores em situação de rua no município. Sueli Friósi (PTB) e Chandelly Protetor (Podemos) defenderam, inclusive, o aterramento dos banheiros já existentes e a construção de novos.A primeira a tratar desse assunto foi Sueli Friósi, que na sessão anterior já havia denunciado a utilização indevida dos sanitários por moradores de rua. Ela disse que eles estariam usando drogas e até fazendo sexo no local."É necessário aterrar os banheiros das praças para que possamos construir novos com maior visibilidade e também solicitar a instalação de câmeras de vigilância nesses locais", disse.Chandelly, por sua vez, foi além. Segundo ele, os sanitários atualmente são de tudo, menosbanheiro. "Tem sexo, tem drogas, é de tudo, menos banheiro. Ninguém tem coragem de utilizar os banheiros da forma que estão, então é melhor aterrar e construir outros que a população possa de fato usar", concluiu.