publicado em 24/02/2021

O vereador Valdecir Lio testou positivo para Covid-19 e agora cumpre isolamento social em casa (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brO vereador do MDB, Valdecir Lio, testou positivo para coronavírus. A informação foi confirmada pela Câmara Municipal e, por conta do período de isolamento, ele nem chegou a participar da sessão ordinária de anteontem.Segundo os colegas de Legislativo, Lio está bem e chegou a mandar uma mensagem no grupo geral da Câmara para tranquilizar a todos. Ele teria apresentado quadro febril e mal-estar, mas não precisou ser internado e se recupera em casa.Valdecir Gomes Lio é um dos estreantes desta Legislatura. Eleito com 610 votos, ele tem a zona Norte como seu reduto eleitoral.