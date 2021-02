Daniel David questionou o corte de repasses ao hospital que é a principal referência de atendimento a pacientes com Covid-19 na região

publicado em 02/02/2021

Vereador foi à Tribuna e questionou o corte de repasses ao hospital votuporanguense (Foto: A Cidade)

O vereador Daniel David (MDB), utilizou ontem a Tribuna da Câmara Municipal para criticar o corte de 12% nos repasses do Governo do Estado à Santa Casa de Votuporanga. Segundo ele, o impacto na instituição que é uma das principais frentes de atendimento a pacientes com Covid-19 da região terá um impacto negativo de R$ 120 mil por mês e R$ 1,4 milhão ao ano nas contas do hospital.Daniel se referiu ao corte que Secretaria de Saúde de São Paulo determinou nas verbas para entidades filantrópicas, autarquias, fundações e instituições de saúde universitárias de todo o Estado, no início deste ano e que passou a ser sentido agora pelos hospitais.De acordo com a resolução que estabeleceu o corte, a medida foi adotada por causa da "necessidade de ajuste orçamentário de custeio", além da implementação de recursos na aquisição de insumos e contratações de emergência para o combate da pandemia da Covid-19. Ainda segundo a Secretaria Estadual de Saúde, a resolução leva em conta "a necessidade de manter a austeridade e rigor nos gastos, preservando a qualidade dos serviços públicos"."R$1,4 milhão ao ano, faz diferença para qualquer situação. A gente não sabe qual é o objetivo do governador, espero que ele tenha a cabeça no lugar e possa trabalhar de uma forma diferente, olhando para a população e sendo e fazendo aquilo pelo que foi eleito", disse o vereador.Daniel David disse ainda que há um esforço de várias autoridades do estado, dentre elas o deputado estadual de seu partido, Itamar Borges, para que a situação seja revista e o corte suspenso. "Mas é o Doria sendo Doria, nosso governador brincando de ser governador", concluiu.