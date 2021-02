A iniciativa, segundo a Prefeitura de Valentim Gentil, visa dar transparência ao trabalho de imunização contra a Covid-19

publicado em 13/02/2021

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA Secretaria Municipal de Saúde de Valentim Gentil divulgou ontem em seu site a lista completa de todas as pessoas que foram imunizadas na cidade até o momento. A iniciativa, segundo a Pasta, busca dar transparência e mostrar o compromisso da administração com a população.Ao todo, conforme o “vacinômetro” do Governo do Estado de São Paulo, Valentim Gentil já aplicou a vacina em 236 pessoas. No link (https://bit.ly/2NiTNBD) é possível ver o nome dos imunizados e a data prevista para a aplicação da segunda dose.Na manhã de quinta-feira (11), a Prefeitura de Valentim Gentil, por meio da Secretaria de Saúde, promoveu na Unidade de Saúde do Centro o drive-trhu para vacinação de idosos de 85 a 89 anos que fazem parte do Plano Estadual de Imunização e do Ministério da Saúde.Aproximadamente 60 idosos da faixa etária de 85 a 89 anos receberam a primeira dose da vacina. Os acamados receberam o imunizante em suas casas.Além disso, os profissionais de saúde da rede pública que estão atuando neste momento receberam a segunda dose da vacina contra o novo coronavírus na sexta-feira (12).“É mais um momento de muita alegria para toda a equipe. Aguardamos ansiosos a chegada de novas doses para imunizar toda a nossa população. Porém precisamos da conscientização de todos para que continuem tomando todas as medidas de prevenção contra a doença. A pandemia ainda não acabou”, disse a diretora de Saúde, Rosana Segura.A pasta concluiu a vacinação de idosos acima de 90 anos nas residências para garantir mais segurança e conforto. Cerca de 40 idosos desta faixa etária receberam a primeira dose do imunizante.