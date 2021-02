O rompimento de um emissário de esgoto está jogando todos os dejetos de pelo menos seis bairros direto no Córrego Marinheirinho

publicado em 05/02/2021

Em determinado ponto a água limpa do córrego se mistura com o esgoto; denúncia foi feita pelo vereador Jura (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brO rompimento de um emissário de esgoto está jogando todos os dejetos de pelo menos seis bairros direto no Córrego Marinheirinho. A denúncia foi feita pelo vereador Jurandir Benedito da Silva, o Jura (PSB), após receber reclamações de moradores da zona rural sobre o forte odor que exala de um dos afluentes da bacia que forma do Rio Grande.O jornal A Cidade esteve ontem no local, ao lado do vereador, e registrou a degradação do córrego e suas nascentes. A água limpa se encontra com o esgoto e da região da estrada municipal Nardes Beran Mastrocola, no bairro Jardim Mastrocola Norte II, para baixo se mistura com fezes humanas e esgoto de toda natureza, o que provavelmente já acabou com a vida de peixes e prejudicou o meio ambiente.“Quem me falou sobre essa situação aqui foi o senhor Hélio Beneduzzi, ele disse que muita gente costumava vir aqui pescar Lambari, mas hoje não tem mais nada. O problema aqui não é só o mau cheiro, que é ruim, mas também a poluição do manancial que está causando danos ao meio ambiente e pode até gerar multas ao município”, disse o parlamentar.Procurada, a Prefeitura, por meio do departamento de comunicação, informou que a Saev(Superintendência de Águas e Esgoto de Votuporanga) já tinha tomado conhecimento do problema e, inclusive, concluiu o processo licitatório para a compra de materiais que serão utilizados na obra.“Com isso, na segunda-feira já conseguiremos iniciar os trabalhos no local o que nos possibilitará resolver o problema de uma vez por todas e o mais rápido possível”, disse a autarquia.