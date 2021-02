O texto recebido pela vítima informa uma compra e termina com a seguinte frase: 'Se você não realizou essa compra clique aqui (link malicioso)'

publicado em 22/02/2021

Procon de Votuporanga alerta para que as pessoas fiquem atentas e nunca cliquem em atalhos, links ou arquivos suspeitos (Foto: Dado Ruvic/Reuters)

Em época de pandemia quando as pessoas têm optado por fazer compras pela internet, é necessário o dobro de atenção para não cair em golpes. A mais nova modalidade, segundo o Procon de Votuporanga, é o chamado “golpe da mensagem de compra”.“A vítima recebe uma mensagem via aplicativo de WhatsApp, SMS ou e-mail com um falso alerta de compra. A mensagem é similar às enviadas por redes de magazine, operadoras de cartões ou bancos após compras online”, explica o diretor do Procon de Votuporanga, Leandro Vinícius da Conceição.O texto recebido pela vítima informa uma compra e termina com a seguinte frase: "Se você não realizou essa compra clique aqui (link malicioso)".“Na prática, todo esse enredo se concentra em instigar a vítima a acessar o link e ter seu computador ou celular invadidos por golpistas. Assim, eles fazem o fishing e roubam todos os dados”, detalhou Leandro.Desta forma, o Procon de Votuporanga alerta para que as pessoas fiquem atentas e nunca cliquem em atalhos, links ou arquivos suspeitos. “Através de técnicas digitais, os criminosos se apoderam dos dados ou arquivos e podem deixar a vítima em grande prejuízo”, disse o diretor do Procon.Em caso de dúvida, a orientação é procurar o órgão de defesa do consumidor que em Votuporanga fica na Rua São Paulo, 3741, das 9 às 15 horas. O telefone é 17-3422-8930.