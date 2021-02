Família que reside na Vila Carvalho foi atendida com cesta básica e doações captadas pelo Fundo Social

publicado em 22/02/2021

Presidente do Fundo Social de Solidariedade de Votuporanga, Rose Seba, tem visitado famílias que mais precisam do apoio da administração de Votuporanga (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Aproximar o poder público da população, identificar as necessidades e oferecer auxílio para melhorar as condições de vida dos que mais precisam. Estas têm sido as metas da presidente do Fundo Social de Solidariedade de Votuporanga, Rose Seba, que tem visitado famílias que mais precisam do apoio da administração de Votuporanga, acompanhada do secretário de Direitos Humanos, Emerson Pereira.Na Vila Carvalho, um dos bairros mais antigos de Votuporanga, Rose Seba conheceu uma família com crianças de 6, 3 e 2 anos que carece de diversos atendimentos. O Fundo Social providenciou cesta básica, móveis e materiais de construção para o término da casa, tudo através de doação. "Estamos empenhados em ajudar quem mais precisa. Cabe a todos nós promover o social e colaborar", destacou a presidente do Fundo Social.Em todas as visitas, Rose Seba acolhe as necessidades das famílias e orienta sobre os projetos sociais da administração do prefeito Jorge Seba. Na última semana, Rose e Emerson também estiveram no bairro São João visitando uma munícipe acamada. Rose conversou com a família, verificou o que poderia ser melhorado e acionou a rede de serviços municipal. Ainda no bairro, a presidente do Fundo Social aproveitou para conhecer ações e serviços oferecidos pelo Cras (Centro de Referência de Assistência Social) Sul.Rose ainda visitou duas idosas no bairro Santa Luzia, ouvindo as principais reivindicações da terceira idade. Na companhia dela, o secretário Emerson Pereira disse que "com toda certeza, qualquer projeto iniciado por ela só beneficiará ainda mais nossa comunidade".