Neste fim de semana serão realizadas duas noites e uma matinê com programação online que valoriza artistas locais

publicado em 10/02/2021

Lives serão transmitidas no YouTube e Facebook (Foto: Reprodução/Freepik)

Em tempos de pandemia, as lives ganharam cada vez mais espaço e será por meio delas que a Secretaria da Cultura e Turismo da Prefeitura de Votuporanga promoverá a celebração do carnaval neste ano, para não gerar aglomerações e respeitando os protocolos de combate à disseminação da Covid-19. Neste fim de semana serão realizadas duas noites e uma matinê com programação que valoriza artistas locais.A programação poderá ser acompanhada peloe também pelaNo sábado (13), a Banda Gênius e a Banda Musical Zequinha de Abreu apresentarão repertório de marchinhas e axé, das 20h às 22h, direto do Centro de Convenções para tvs, tablets e smartphones.No domingo (14), a Zequinha de Abreu também conduz a matinê, das 15h às 17h; e à noite, das 20h às 22h, as Bandas Jovem Capri e Forró Travesso agitam as telinhas.Além de proporcionar entretenimento para população, o evento online também é uma forma de promover os artistas locais que foram contemplados com recursos da Lei Emergencial Aldir Blanc.“Essa foi uma maneira que organizamos de não deixar essa data passar em branco e valorizar nossos artistas. Desde o ano passado, com o início da pandemia, aprendemos a nos reinventar e é em momentos como este que temos orgulho de sermos um povo com criatividade e determinação”, disse a secretária da Cultura e Turismo, Janaína Silva.