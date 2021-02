O aumento é de até 50% às quartas e sextas-feiras durante o período, de acordo com o relato do dono de uma peixaria na cidade

publicado em 24/02/2021

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brA procura por peixes aumenta até 50% às quartas e sextas-feiras em Votuporanga, durante a Quaresma, em comparação aos outros períodos do ano. É o que disse Evandro Bassan, dono da Peixaria Votuporanga, em entrevista ao jornal A Cidade."A grande procura foi na Quarta-feira de Cinzas. Normalmente, na Quaresma, toda quarta e sexta-feira são dias com movimento maior", disse o comerciante.Ele também disse que o movimento na peixaria na Quaresma deste ano tem sido um pouco melhor do que a do ano passado. Segundo Bassan, a procura por peixes no seu estabelecimento teve um aumento de 10%, em relação a 2020."A nossa expectativa é que a Semana Santa desse ano seja melhor que a do ano passado. Como teve um aumento de 10% na procura por peixe na Quarta-Feira de Cinzas, eu creio que a Semana Santa pode manter esses 10%", comentou o dono da peixaria.Segundo o padre Gilmar Margotto, responsável pela comunicação da Diocese de Votuporanga, a Quaresma é o tempo para a preparação para a Páscoa e para a vida."É um período de renovação espiritual. É claro que todos os dias nós podemos trabalhar a nossa espiritualidade, mas a liturgia chama a atenção para este período porque sempre tem algo a melhorar. Todos nós, quando nos colocamos diante de Deus e examinamos nossa consciência, descobrimos que podemos ser melhores do que já somos", explicou o padre ao A Cidade.O sacerdote também explicou que a programação da igreja segue contínua durante a Quaresma, com missas diárias, grupos de oração e ações da Campanha da Fraternidade deste ano, mesmo em meio às polêmicas entre religiosos conservadores por conta do texto-base da ação, que trata de assuntos sobre o público LGBTQIA+."Na Semana Santa, a liturgia sempre é diferenciada. A partir do 'Domingo de Ramos' até a Páscoa, teremos uma semana intensa, com as celebrações específicas que sempre acontecem todos os anos nesse período", finalizou o padre Gilmar.As celebrações das missas tem sido presenciais e, segundo o sacerdote, respeitam o distanciamento e demais protocolos sanitários exigidos pelos governos municipal e estadual.