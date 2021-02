Campanha da ACV sorteará moto e vales-compras; quem comprar nas lojas participantes aproveitará ofertas exclusivas

publicado em 22/02/2021

Quem comprar nas lojas participantes, que estão identificadas com o cartaz e faixas da promoção, vai concorrer a uma moto 0km e a dez vales-compras no valor de R$ 500 cada (Foto: Divulgação/ACV)

A campanha “Liquida Votu”, da ACV (Associação Comercial de Votuporanga) já começou e está movimentando a economia local. Na sexta-feira (19), a entidade promoveu uma carreata pelas principais ruas da cidade, com o principal prêmio da ação, uma moto 0km. A ação segue até o dia 13 de março.Quem comprar nas lojas participantes, que estão identificadas com o cartaz e faixas da promoção, além de concorrer a uma moto 0km e a dez vales-compras no valor de R$ 500 cada, aproveitará ofertas e condições especiais preparadas exclusivamente pelos comerciantes, para este período. Este é o terceiro ano da campanha que atrai consumidores de Votuporanga e toda a região.“O nosso comércio está no clima. Muitas lojas uniformizaram os seus vendedores e estão desenvolvendo estratégias de marketing interessantes. Em todas, os nossos consumidores encontram verdadeiras promoções de limpar o estoque, para a preparação da nova coleção que segue em março”, destacou o presidente da ACV, Carlos Eduardo Ramalho Matta.Desde janeiro, a ACV está orientando os associados a se prepararem para a campanha Liquida Votu 2021. Um dos apoios é quanto a disponibilização de cartazes e também o sorteio de dez lojas, para que o influencer digital Juliano Bombom faça a divulgação das ofertas.Em uma live transmitida pelo Instagram da entidade, foram conhecidas as dez lojas contempladas, sendo Kids, Moda Ka, Rosa Mística, Inova Móveis, Leppos Magazine, A Casa do Tapeceiro, Ónix Ótica e Joalheria, Organização Social Luto, Comercial Anzai Agrícola e Supermercado Porecatu Loja 2.Quem ainda não é associado, pode entrar para o grupo de empresários da ACV. Aqueles que se cadastrarem até o dia 13 de março, ganharão desconto de 50% nas três primeiras mensalidades, além de adesão gratuita na campanha do Dia das Mães. Mais detalhes pelo telefone (17) 3426-4044.