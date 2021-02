A Eletrosom inaugura uma unidade nesta quinta-feira (18), às 9h, na rua Amazonas (no quarteirão entre as ruas Tocantins e Itacolomi), 3077, no Patrimônio Novo

publicado em 18/02/2021

Eletrosom abre uma unidade nova na rua Amazonas com ofertas exclusivas para quem acompanha o grupo Cidade de comunicação (Foto: A Cidade)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brA Eletrosom inaugura uma unidade nesta quinta-feira (18), às 9h, na rua Amazonas (no quarteirão entre as ruas Tocantins e Itacolomi), 3077, no Patrimônio Novo, com ofertas exclusivas para ouvintes e leitores do Grupo Cidade de comunicação.Em entrevista à Cidade FM, os gerentes regionais da franquia WillianJosé Aquiles das Neves e Tiago Lauriano Mendes deram detalhes sobre o que a loja oferece, as ofertas exclusivas e os bastidores da inauguração.Segundo eles, as unidades da Eletrosom trazem móveis e eletrodomésticos no seu catálogo. "Não é uma empresa só de eletro e nem só de som. Temos um mix bem diversificado de produtos e móveis, para os clientes realizarem seus sonhos dentro da loja", explicou o gerente Tiago Mendes.A nova loja será a quarta unidade no estado de São Paulo. "Hoje nós temos mais de 200 lojas [pelo país] e o projeto de expansão é muito forte para a região do noroeste paulista, onde, após a inauguração de Votuporanga, nós temos previsto Jales e Birigui", informou o gerente Aquiles.Na inauguração de Votuporanga, os funcionários da unidade vão começar a organizar a fila a partir das 8h, seguindo os protocolos de segurança da pandemia. Entre esses protocolos estão aferição de temperatura, higienização com álcool em gel, distanciamento e controle de fluxo."É uma loja grande e vamos permitir um cliente por vendedor. Nós zelamos muito pela segurança dos nossos colaboradores e dos nossos clientes", ressaltou Aquiles.Na entrevista, os gerentes comentaram sobre as ofertas exclusivas para quem acompanha o Grupo Cidade de comunicação e para os primeiros que chegarem à unidade na inauguração.A primeira pessoa que chegar à nova loja e falar que ficou sabendo sobre a inauguração pelo grupo Cidade vai ganhar um liquidificador. Mas a pessoa também vai precisar dizer a seguinte frase para ganhar o brinde: "Eletrosom, preço é o mínimo que a gente faz".Já os 50 primeiros clientes que comprarem um liquidificador ou batedeira da Mondial, parceira da franquia, vão pagar apenas R$69,90.A loja também tem uma oferta, limitada a 20 clientes, de uma Smart TV de 50 polegadas por R$1.999, valor que pode ser parcelado em até dez vez sem juros no cartão de crédito.Segundo o gerente Aquiles, todos os setores da nova loja terão alguns produtos em ofertas, mesmo nos dias seguintes à inauguração.A nova unidade da Eletrosom chega a Votuporanga num momento em que o comércio do município enfrenta as dificuldades trazidas pela pandemia do coronavírus."A Eletrosom acredita muito no país. O momento, apesar da dificuldade, também trouxe oportunidade. Essa oportunidade de fazer parcerias, de criar novas lojas, sem dúvidas vai melhorar [a situação] para todo mundo. A expectativa [da equipe] é muito positiva", disse Aquiles.Ainda de acordo com o gerente, a franquia escolheu abrir uma unidade no município por conta do seu valor estratégico e logístico na região. "É uma cidade que recebe vários habitantes de cidades vizinhas. Então, estrategicamente, a gente vai atender vários municípios estando em Votuporanga", explicou Aquiles.Além dos produtos e ofertas, a Eletrosom oferece o "e-dindin", que é um serviço de empréstimo pessoal em que o cliente consegue emprestar até R$40 mil, segundo o gerente Aquiles.Outra novidade entre os serviços oferecidos pela franquia é o "Saque Caixa". "O cliente pode sair com R$500 até R$5 mil na hora. É só ir até a loja, fazer o cadastro e aí nós fazemos a simulação", explicou o gerente.