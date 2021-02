Governo anunciou que a partir do sábado (6) as regiões deverão seguir as fases que estiverem no Plano SP; Votuporanga está na laranja

publicado em 04/02/2021

Comércio vai ficar aberto na parte da manhã no sábado (6) em Votuporanga (Foto: A Cidade)

O comércio de Votuporanga vai abrir neste sábado (6) das 9h às 13h. A ACV (Associação Comercial de Votuporanga) já emitiu um comunicado aos associados, reiterando a divulgação da suspensão do decreto estadual que determinava o lockdown para estabelecimentos não essenciais aos finais de semana, feita na quarta-feira (3) pelo governador João Doria.O governo anunciou que a partir do sábado, as regiões deverão seguir as fases que estiverem na classificação do Plano São Paulo de Flexibilização. Votuporanga está na fase laranja, que é considerada de controle e permite o funcionamento de todos os serviços, com algumas restrições.A orientação da ACV é para que todos continuem em alerta e com os cuidados redobrados no combate à Covid-19.Todas as demais mudanças e informações importantes voltadas para o comércio de Votuporanga serão divulgadas no- Todos os setores de comércio e serviços são permitidos, exceto o atendimento presencial em bares;- O atendimento presencial só poderá ser feito até 20h;- Capacidade de ocupação de público: antes era de 20% e vai para 40% em todos os setores;- Funcionamento máximo: ampliado de 4 para 8 horas por dia;- Parques estaduais, salões de beleza e academias poderão abrir.