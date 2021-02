Consumidores terão ofertas e concorrerão a prêmios; ação segue até o dia 13 de março

publicado em 18/02/2021

O comércio de Votuporanga começa nesta sexta-feira (19/2) um período de ofertas e sorteio de prêmios. A campanha Liquida Votu, da Associação Comercial de Votuporanga - ACV, segue até o dia 13 de março e movimentará a economia local.Para marcar o início da promoção, a ACV promoverá uma carreata pelas principais ruas da cidade nesta sexta-feira, às 9h, com o principal prêmio da campanha.Os consumidores que forem ao comércio, encontrarão ofertas e outras vantagens, além de concorrer a uma moto 0km e a dez vales-compras no valor de R$ 500 cada. Os comerciários que atenderem os sortudos também ganharão vales-compras de R$ 150.Desde janeiro, a instituição está orientando os associados a preparar o estoque e a equipe para este período de vendas, marcado pela troca de coleções."A ação vem atender a um período que não tinha campanha e é importante para melhorar os resultados das empresas. Estamos felizes com os resultados já alcançados nos últimos dois anos e acreditamos que está edição também agregaram muito valor", destacou Carlos Eduardo Ramalho Matta, presidente da ACV.Acompanhe todas as campanhas e ações da ACV pelo Instagram (@acvvotuporanga) e pelo Facebook (www.facebookcom/acvnet). Acesse também o site www.acvnet.com.br.