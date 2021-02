O projeto partiu do Executivo a pedido da Mesa Diretora da Casa

publicado em 24/02/2021

Após aprovação de R$ 60 mil em diárias, comitiva de vereadores rumou para São Paulo e Brasília em busca de verbas (Foto: A Cidade)

Mesmo em meio aos cortes de gastos, em razão da possível queda de arrecadação em razão da pandemia do coronavírus, a Câmara Municipal de Votuporanga aprovou na sessão ordinária de anteontem uma suplementação de verba de R$ 324 mil, dos quais R$ 60 mil são para os vereadores utilizarem em diárias para viagens. O projeto partiu do Executivo a pedido da Mesa Diretora da Casa.De acordo com a iniciativa, o crédito destina-se a suplementar "Eventos da Cidadania do Poder Legislativo". R$ 250 mil desse montante é para custear a retomada das transmissões das sessões pela TV, R$ 60 mil para diárias Civil e mais R$ 14 mil para serviços de terceiros.O projeto teve apenas o voto contrário de Osmair Ferrari (PSDB) e, no dia seguinte à aprovação, pelo menos seis vereadores já fizeram as malas rumo a São Paulo e Brasília, segundo eles, em busca de emendas parlamentares para o município. Dois carros oficiais da Câmara, inclusive, foram requisitados para a viagem."Amanhã seis vereadores estarão indo para Brasília com o objetivo de trazer recursos para o município. Vamos solicitar recursos para a Saúde, Santa Casa, inclusive estou indo para buscar recursos para a causa animal e principalmente para a criação do Centro Especializado de Atendimento aos Autistas, que faz parte do Plano de Governo do prefeito Jorge Seba e estaremos tentando recursos para a criação desse centro. Também estaremos solicitando recursos para entidades, a Apae e o Recanto Tia Marlene", disse Chandelly Protetor (Podemos), um dos que foram viajar.Além dele, a assessoria de imprensa da Câmara confirmou ainda a viagem de Cabo Renato Abdala (Patriota), Nilton Santiago (MDB) e Jezebel Silva (Podemos) e Sueli Friósi (PTB) e Daniel David (MDB).