Escola de Artes também retoma as atividades de forma remota, com aulas on-line para cerca de 200 alunos

publicado em 12/02/2021

Biblioteca foi adequada para atender aos protocolos sanitários (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Secretaria da Cultura e Turismo da Prefeitura de Votuporanga reabre, na segunda-feira (15), a Biblioteca Municipal “Castro Alves” e a Escola Municipal de Artes "João Cornachione - Oscarito". A Biblioteca foi adequada para atender aos protocolos sanitários e a Escola de Artes retoma as atividades de forma remota, com aulas on-line.Com mais de 14 mil itens em diversos formatos, a Biblioteca terá 8 horas de funcionamento, abrindo às 8 e fechando às 16h, de segunda a sexta-feira, para empréstimo e devolução de livros. Alguns espaços e serviços ainda não estarão disponíveis como, por exemplo, o acesso à brinquedoteca, sala de leitura e aos computadores.A entrada será feita, exclusivamente, pelo piso que dá acesso à Secretaria da Cultura e Turismo para facilitar no controle de acesso de usuários. Apenas cinco pessoas por vez poderão adentrar o espaço e serão todas submetidas à aferição de temperatura.Os funcionários utilizarão luvas para receber e entregar os livros, além de máscaras face shield e disponibilização de álcool em gel em diversos locais. “Faremos um retorno gradual, com todos os cuidados, para proporcionar bons momentos de leitura à população, principalmente às pessoas que estão em isolamento e precisando de distrações. Futuramente, havendo possibilidades, ampliaremos os serviços, aos poucos, até voltarmos à normalidade”, explicou a secretária da Cultura e Turismo, Janaína Silva.A Biblioteca Municipal “Castro Alves” possui livros tradicionais (obras de referência, de literatura nacional e estrangeira, literatura infantil, literatura infanto-juvenil, obras gerais, histórias em quadrinhos) e livros em formatos acessíveis como braile, livro falado e audiolivro.A Escola Municipal de Artes "João Cornachione - Oscarito" também retoma as atividades de forma remota, a partir da segunda-feira (15), com aulas EAD (Ensino a Distância) para cerca de 200 alunos. Entre os cursos oferecidos estão violino, viola, violoncelo, contrabaixo, flauta-transversal, clarinete, percussão popular, violão popular e flauta-doce. Também compõem a grade da Escola de Artes, o Coral Canto Livre e o Núcleo de Iniciação às Artes Cênicas (NIAC).“O retorno será para os alunos que já estavam matriculados. Em breve, teremos abertura de inscrições para novas vagas”, disse a secretária Janaína.