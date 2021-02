Obra aumentará em 50% a capacidade de vagas da creche na região oeste da cidade

publicado em 15/02/2021

Quando as aulas presenciais retornarem, o Cemei do Pacaembu terá capacidade para atender crianças de berçário e maternal (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

ObrasAmpliação do Cemei no Pacaembu, em Votuporanga, continua e tem previsão de entrega para este semestreObra aumentará em 50% a capacidade de vagas da creche na região oeste da cidadePedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brA obra de ampliação do Cemei (Centro de Educação Municipal e Escola Infantil) “Profª Vandira Figueira da Costa Zacarias”, no bairro Pacaembu, continua e tem previsão de entrega para este semestre. O prefeito Jorge Seba (PSDB), acompanhado do secretário de Obras, Salvador Castrequini Neto, e do engenheiro civil Gustavo Amaral, foi acompanhar de perto as obras na creche.Após finalizada, a obra vai possibilitar ampliação de 50% no número de crianças atendidas com idade entre 0 e 3 anos.A obra conta com investimento de R$ 220.801,63, onde estão sendo construídas duas novas salas de aula com solário para maternal II. Desta forma, quando as aulas presenciais retornarem, o Cemei do Pacaembu terá capacidade para atender crianças de berçário (I e II) e maternal (I e II).“Fizemos uma vistoria na obra e constatamos que ela está em bom andamento. É uma satisfação e um dever social que estamos cumprindo com a população que reside nesta região da cidade”, disse o prefeito Jorge Seba.O Cemei “Profª Vandira Figueira da Costa Zacarias” fica na Rua Antônio Pinatte, 980.