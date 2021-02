Prefeitura de Votuporanga publicou termo de revogação da licitação para mão de obra e equipamentos para construção e reforma do espaço

publicado em 12/02/2021

Os problemas estruturais e de abandono do Cemitério de Simonsen podem estar com os dias contados com o projeto de reforma (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brO tão reclamado abandono do Cemitério de Simonsen pode, enfim, estar com os dias contados. A Prefeitura de Votuporanga publicou na edição de quarta-feira (10) do Diário Oficial do Município um termo de revogação da licitação para a contratação de uma empresa, com empreitada global de material, mão de obra e equipamentos para construção e reforma do espaço, que é fruto de reclamações há anos. O valor estimado das melhorias na área é de R$ 470 mil.De acordo com a Prefeitura, a revogação do processo, que já estava em andamento, se deu diante da necessidade de realizar adequações no projeto relacionadas à licença da Cetesb. Segundo a Secretaria de Planejamento, tão logo sejam feitas as adequações será aberto novo processo licitatório.A Administração Municipal não especificou quais melhorias serão feitas no local, porém, o antigo projeto previa a abertura de 100 novos jazigos, o que permitiria o que abriria 300 novas vagas para sepultamento, bem como a ampliação do velório municipal que fica em anexo. A proposta fazia parte do Plano de Governo do ex-prefeito João Dado (PSD), mas não foi cumprida até o fim de seu mandato.O jornaljá registrou inúmeras reclamações de moradores da região sobre a péssima situação estrutural do Cemitério de Simonsen. Em uma das reportagens, o munícipe Almir Silva dos Santos chegou a dizer que o local havia se transformado em um ponto de livre consumo de drogas e bebidas alcóolicas, além da prática de atos sexuais e rituais satânicos.O tema também foi parar na Câmara Municipal. O vereador Jurandir Benedito da Silva, o Jura (PSB), chegou a levar o secretário de Cidade, Marcelo Coienca, para uma visita no local, onde além das reclamações recorrentes ainda foi constatado que parte do muro havia caído em razão das fortes chuvas do começo do ano.