publicado em 19/02/2021

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brVotuporanga, Rio Preto e os 98 municípios que fazem parte da região DRS-XV (Departamento Regional de Saúde) continuam na fase dois, a laranja do Plano São Paulo de flexibilização da economia. O anúncio da reclassificação foi feito pelo governo estadual nesta sexta-feira (19).Na etapa laranja, o funcionamento dos serviços não essenciais é limitado a até oito horas diárias, com atendimento presencial máximo de 40% da capacidade e encerramento às 20h. O consumo local em bares está totalmente proibido.Com a reclassificação desta sexta, as etapas laranja e vermelha, permanecem o limite entre 6h e 20h, e restrição do consumo de bebidas alcóolicas. Já na fase amarela a venda de bebidas alcoólicas em lojas de conveniência e restaurantes passa a ser permitida por mais duas horas, das 6h às 22h.