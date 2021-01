Stefany Carolina de Paula, de 29 anos, era moradora em Paranapuã, na região de Jales

publicado em 01/01/2021

A Stefany Carolina de Paula não resistiu aos ferimentos e foi a primeira vítima no trânsito de Votuporanga em 2021 (Foto: Arquivo pessoal)

Franclin Duarte

Um capotamento na rodovia Péricles Belini, nas proximidades da Vila Carvalho, resultou na primeira morte no trânsito de Votuporanga em 2021. Trata-se da jovem de Stefany Carolina de Paula, de 29 anos, que era moradora em Paranapuã, na região de Jales.

De acordo com informações policiais, Stefany estava em um carro Peugeot, com placas de Fernandópolis, junto com outras duas pessoas: o fernandopolense Gilmar Rodrigues de Oliveira, de 30 anos, e a moradora de Auriflama, Danielli Camila dos Santos Bento, de 30 anos.

Eles trafegavam sentido Nhandeara Votuporanga, quando, por motivos ainda a serem investigados, o condutor do veículo perdeu o controle e capotou por algumas vezes às margens da pista. Com o impacto, Stefany foi arremessada para fora do carro e morreu na hora. Gilmar e Danielli foram socorridos para a Santa Casa de Votuporanga, onde, conforme boletim clínico, passaram por atendimento e estão estáveis.