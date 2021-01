O primeiro óbito em decorrência de complicações causadas pela doença foi confirmado no dia 2 de janeiro

publicado em 04/01/2021

As informações são do Boletim da Secretaria de Saúde

Franclin Duarte

Votuporanga registrou nos últimos três dias mais 47 casos de coronavírus (22 na sexta-feira, dia 1, 14 no sábado, dia 2, e 11 no domingo, dia 3) e teve a primeira morte confirmada em decorrência de complicações causadas pela doença do ano. A vítima é um homem, de 68 anos, com comorbidades, que estava hospitalizado e apresentou os primeiros sintomas em 15 de dezembro. Ele faleceu no dia 2 de janeiro.

Com os novos registros, o município chega ao total de 125 mortes provocadas pelo novo vírus e 6.906 ocorrências positivas desde o início da pandemia. Desse total, conforme boletim epidemiológico da Secretaria Municipal da Saúde, 6.617 pessoas já estão curadas, enquanto outras 6 ainda estão internadas, três delas em estado grave na Uti (Unidade de Terapia Intensiva).

Há também mais 757 votuporanguenses com suspeita do coronavírus aguardando o resultado dos exames, enquanto 20.001 já fizeram o teste e tiveram o resultado negativo. Outros 801 munícipes apresentaram sintomas não graves e estão em monitoramento domiciliar.