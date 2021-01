Vítima era uma idosa de 90 anos, com comorbidades, que estava hospitalizada e apresentou primeiros sintomas em 28 de dezembro

publicado em 18/01/2021

Das 7.335 pessoas infectadas até o momento, 7.007 se recuperaram (Imagem: Prefeitura de Votuporanga)

Votuporanga registrou mais 42 casos de coronavírus e um óbito pela doença nesta segunda-feira (18), totalizando 7.335 ocorrências positivas desde o início da pandemia. Desta forma, o município tem 128 óbitos confirmados.De acordo com o boletim da prefeitura, a vítima era uma idosa de 90 anos, com comorbidades, que estava hospitalizada e apresentou os primeiros sintomas em 28 de dezembro.Do total de infectados até o momento, 7.007 pessoas se recuperaram, enquanto 22 estão internadas. Dessas, nove estão em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Há também 811 votuporanguenses com suspeita da doença, à espera do resultado dos exames.Outras 1.298 pessoas apresentaram sintomas não graves e estão em monitoramento domiciliar. Esses exames foram coletados de acordo com o protocolo do Ministério da Saúde, enquanto os casos suspeitos da doença vem de exames enviados para laboratório.