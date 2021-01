Consultórios Municipais serão postos de vacinação e Secretaria da Saúde espera parcerias para abrir mais postos

publicado em 19/01/2021

Secretária da Saúde, Ivonete Felix, fala hoje à Cidade FM sobre Plano de Vacinação (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Franclin Duarte

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, já definiu o Plano Municipal de Vacinação. A data e o horário para o início da imunização, porém, ainda depende de uma definição doMinistério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde sobre a chegada efetiva das doses da vacina no município.

De acordo com o setor de comunicação da administração municipal, a secretária municipal de Saúde, Ivonete Felix do Nascimento, esteve ontem, durante todo o dia, em contato com a DRS-XV, mas o Governo do Estado ainda não havia passado nada oficial em relação aos municípios. “Porém há uma movimentação muito grande para que as doses sejam entregues o quanto antes”, diz o setor.

Ainda conforme o setor, todos os Consultórios Municipais serão postos de vacinação, bem como se avalia a implantação de novos postos, porém isso dependerá de parcerias e voluntários, bem como da quantidade de doses que serão enviadas para o município.

Os detalhes sobre o Plano Municipal serão revelados hoje, a partir das 12h, pela secretária municipal de Saúde, Ivonete Felix do Nascimento, em entrevista ao vivo para a Cidade FM.

Rio Preto

Hoje, às 6h, o governador do Estado, João Doria, desembarca em Rio Preto para o início da vacinação da vacinação dos profissionais de Saúde do Hospital de Base. Por ser um hospital escola, a unidade rio-pretense foi selecionada para receber as primeiras doses da vacina ao lado dos Hospitais das Clínicas de Campinas, Botucatu, Ribeirão Preto e Marília. No total, cerca de 60 mil profissionais que atuam nesses hospitais serão imunizados contra a Covid-19.

Envio das vacinas

De acordo com o Governo do Estado, a partir de hoje grades de vacinas e insumos também serão enviadas a polos regionais para redistribuição às Prefeituras, com recomendação de prioridade a profissionais de saúde que atuam no combate à pandemia. De acordo com a secretaria municipal de Saúde, 3.124 profissionais da saúde devem ser imunizados na primeira etapa

A divisão das grades considerou o quantitativo proporcional de vacinas esperado para São Paulo conforme o PNI (Programa Nacional de Imunizações), do Ministério da Saúde. O total de 1,5 milhão de doses é a referência para trabalhadores de saúde, baseado na última campanha de vacinação contra a gripe.