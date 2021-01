Transmitidas ao vivo pela plataforma Teams e pelo YouTube, evento movimentou toda a comunidade acadêmica

publicado em 22/01/2021

Formandos da Unifev puderam, de forma remota nas plataformas Teams e YouTube, concluir a sonhada graduação (Foto: Reprodução/Unifev)

As tradicionais cerimônias de colação de grau precisaram se adaptar e passaram a ser on-line, mas a emoção da conquista continua sendo marca registrada dos eventos. E foi com grande participação da comunidade acadêmica que, nesta semana, formandos da Unifev puderam, de forma remota nas plataformas Teams e YouTube, concluir a tão sonhada graduação.Em dois dias (20 e 21 de janeiro), foram condecorados a bacharéis e licenciados formandos dos cursos: Administração, Agronomia, Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Ciências Contábeis, Direito, Educação Física (bacharelado e licenciatura), Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Letras, Pedagogia e Publicidade e Propaganda.Na oportunidade, também foi realizada a conclusão da primeira turma da graduação em Medicina Veterinária (2016-2021) do Centro Universitário de Votuporanga.Nas ocasiões, além dos formandos, participaram das transmissões o Reitor, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon; a Pró-Reitora Acadêmica, Profa. Dra. Encarnação Manzano; os coordenadores de cada um dos cursos; os paraninfos das turmas; docentes; familiares e amigos.Integrando os paraninfos da primeira noite, a Prof. Ma. Joana D’arc Soares Bafoni Prates, representando o curso de Educação Física, relembrou, emocionada, os desafios e as superações vivenciadas por todos ao longo de 2020. “Analisando agora, não consigo quantificar quem ensinou quem. Em vários momentos, foi difícil perceber quem era o professor e quem era o aluno. Eu não entrei na sala de aula, eu entrei na casa de vocês e, assim, dividimos nossas lutas. A alteridade foi a marca do nosso ano” confidenciou.Apesar de todas as adversidades para chegar até aqui, o Prof. Me. Carlos Roberto Garcia Cottas, representando a graduação em Administração, enfatizou, em seu discurso, que a formação será essencial para a performance profissional durante e pós-pandemia.“O mundo que vocês estão herdando agora como profissionais é um mundo mais complicado, mais instável, mas vocês têm uma formação que os transformou em administradores de pessoas. É momento de vocês usarem todo o know-how que adquiriram com a formação para poder ter uma vida mais saudável, mais feliz e um sucesso profissional maior” orientou Cottas.Na segunda noite, a gratidão foi reforçada pelos discursos dos oradores das turmas. A arquiteta e urbanista Carla Dias Tavares realizou seu sonho, ser a representante do curso.“É claro que esperávamos estar preocupados com os detalhes de uma colação presencial, mas não podemos dizer que a faculdade não tenha nos preparado para todas as adaptações de última hora. Nosso caminho se encerra aqui de forma incerta, mas é justamente das incertezas que nascem os projetos” declarou.Ao encerrar as cerimônias, a Pró-Reitora Acadêmica, Profa. Encarnação, agradeceu a todos pela resiliência, dedicação e desempenho. “O ano de 2020 já ficou no passado, entretanto não há como ignorá-lo. Foram tantas as aprendizagens e emoções, tantos momentos difíceis, mas todos nós conseguimos vencer. Desejamos que sejam felizes, porque além de ser nosso orgulho, vocês são a nossa esperança de um mundo melhor” concluiu.Assista, na íntegra, às Colações de Grau pelo canal do YouTube da Unifev [https://www.youtube.com/user/UnifevVotu/]