Três universitários serão contemplados com o benefício, que é válido para o ano letivo de 2021

publicado em 29/01/2021

Programa da Unifev oferece três bolsas de estudo de 50% para ingressantes que tiveram o melhor desempenho no Enem (Foto: Divulgação/Unifev)

Neste início de ano, a Unifev oferece uma oportunidade aos que sonham ter uma formação no Ensino Superior. Trata-se do "Desconto Desempenho Enem", que oferece três bolsas de estudo de 50%, válidas para o ano letivo de 2021, aos ingressantes que obtiverem o melhor desempenho no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). O desconto é destinado aos cursos de graduação da Unifev, com exceção de Medicina.Para ingressar na Instituição pelo Enem e concorrer ao benefício, o aluno deve se inscrever no Vestibular pelo site , utilizando a opção Enem. Neste ano, todo o processo de inscrição será realizado de forma on-line.Para que a inscrição seja efetuada com êxito, é preciso que o estudante não tenha zerado em nenhuma matéria, inclusive na redação, e que não tenha prestado como treineiro. Serão aceitas as notas das provas realizadas nos últimos quatro anos (2017, 2018, 2019 e 2020).Todas as notas passarão por uma análise para, posteriormente, os contemplados serem divulgados. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone e WhatsApp (17) 3405-9990.