Vagas são para docente da graduação em Biomedicina e Assessor Pedagógico do Sistema de Ensino Unifev (SEU)

publicado em 28/01/2021

As inscrições para se candidatar às vagas para a Unifev estão abertas (Imagem: Divulgação/Unifev)

A Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), mantenedora da Unifev, está com editais abertos para a contratação de Assessor Pedagógico (1 vaga) do Sistema de Ensino Unifev (SEU); e docente do curso de Biomedicina – subárea em Análises Clínica (1 vaga). As inscrições podem ser realizadas até os dias 08 e 12 de fevereiro, respectivamente.Os candidatos podem se inscrever preenchendo a Ficha de Inscrição eletrônica disponível no. Em ambas oportunidades, é necessário informar o link de acesso ao currículo na plataforma Lattes.Os processos seletivos serão realizados nas seguintes etapas:- Avaliações escritas;- Avaliações profissionais;- Análise dos currículos Lattes, como meio de caráter classificatório.Os resultados finais serão publicados no site da Unifev, onde também estão os editais completos. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3405-9990, ramal 896.