Mesmo com falta de profissionais, hospital conseguiu reabrir quatro dos oito leitos que estavam inativos e todos foram ocupados em 24 horas

publicado em 18/01/2021

A informação foi confirmada pelo Informe Diário de Atendimentos do Hospital

Franclin Duarte

Menos de 24 horas depois de abrir mais quatro leitos UTI (Unidade de Terapia Intensiva) destinados a pacientes com Covid-19 em estado grave, a Santa Casa de Votuporanga voltou a atingir neste domingo (17) sua taxa máxima de ocupação. A informação foi confirmada por meio do Informe Diário de Atendimentos divulgado pelo hospital.

Mesmo ainda com dificuldades para contratar profissionais para atuação na segunda UTI montada para atender pacientes com coronavírus, o hospital votuporanguense promoveu uma reestruturação e conseguiu ativar, no sábado (16), quatro dos oitos leitos que estavam inativos.

“A Santa Casa não mede esforços para oferecer um tratamento de qualidade e humanizado. Mesmo com o cansaço e desgaste deste longo período de pandemia, nossos profissionais assumem mais esse compromisso com a comunidade de Votuporanga e região. Fica o nosso reconhecimento por tamanha dedicação e empenho em jornadas exaustivas. Seguimos concentrando nossas forças em abrir novas vagas, prezando sempre o paciente”, disse o provedor da Instituição, Luiz Fernando Góes Liévana ao abrir as novas vagas.

O esforço, porém, supriu a demanda de Votuporanga e região por menos de 24 horas. Com a Santa Casa novamente superlotada, na ala de pacientes com doenças respiratórias, pacientes em estado grave terão que continuar sendo transferidos para outros hospitais da região.