Reunião deliberou eleição e discutiu construção de aterro sanitário para atender municípios consorciados

publicado em 20/01/2021

Prefeitos e técnicos dos 12 municípios consorciados se reuniram em Votuporanga para deliberarem sobre nova diretoria (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

O prefeito Jorge Seba (PSDB) vai presidir pelos próximos dois anos o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Ambiental Sustentável (Cidas).No começo desta semana, os prefeitos e técnicos dos 12 municípios consorciados se reuniram em Votuporanga, no auditório do Centro de Cultura e Turismo, para deliberarem sobre a eleição da nova diretoria.O Cidas é composto pelos municípios de Álvares Florence, Américo de Campos, Cardoso, Cosmorama, Meridiano, Parisi, Paulo de Faria, Pedranópolis, Pontes Gestal, Nipoã, Valentim Gentil e Votuporanga.Entre os assuntos discutidos na assembleia também esteve a construção e um aterro sanitário para atender os municípios consorciados."É uma satisfação poder presidir este consórcio para juntos aos outros 11 municípios consorciados buscarmos mais qualidade de vida para a nossa população e o desenvolvimento da nossa região de forma sustentável. Trazer soluções para a área do meio ambiente e saneamento básico, trocar informações e unir forças na busca por recursos", afirmou o prefeito.