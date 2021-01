A informação foi confirmada pelo comando do 16º Batalhão da PM, após um dos presos revelar os planos aos policiais

publicado em 12/01/2021

Além de desmantelar a quadrilha e recuperar quatro motos furtadas, os policiais ainda evitaram um assalto a mão armada (Foto: A Cidade)

A quadrilha de furtos a motocicletas, desmantelada em uma operação da Polícia Militar de Votuporanga e Parisi, planejava assaltar uma imobiliária no centro de Votuporanga neste fim de semana. A informação foi confirmada pelo comando do 16º Batalhão da PM, após um dos presos revelar os planos aos policiais. Um dos bandidos ainda está foragido.

Em nota, a comunicação social do 16º BPMI informou que tudo teve início com um acompanhamento a uma moto Honda/Falcon pela vicinal Ângelo Comar (que liga Votuporanga a Parisi). Na tentativa de abordagem, o passageiro dessa se evadiu em direção a uma mata que há ladeando a vicinal, área bastante encharcada haja vista que fica às margens de um córrego.

Essa primeira moto (Falcon) foi furtada na noite anterior em Votuporanga. No local onde se embrenhou o passageiro da motocicleta, foram realizadas buscas, havendo, inclusive, o apoio do helicóptero Águia. O fugitivo não foi localizado, porém foi identificado, bem como foi localizada sua residência, no bairro São João em Votuporanga.

Nessa residência, foram localizadas mais três motos produtos de furto: umaHonda/Twister, umaHonda/Titan e uma Honda/Biz. A Twister e a Titan também foram furtadas na noite anterior, enquanto que a Biz era produto de apropriação indébita.

O indivíduo abordado, condutor da Falcon, confessou que o objetivo deles era fazer um roubo a uma imobiliária no centro de Votuporanga e que o passageiro que fugiu estava armado. Os policiais ainda obtiveram informações de que também havia uma mulher de Parisi envolvida nos crimes.Ela foi abordada em um táxi, também pela Vicinal Parisi/ Votuporanga.

A ocorrência foi apresentada no 3º DP de Votuporanga, por onde foi elaborado o flagrante e o condutor da Falcon ficou preso, enquanto que a mulher foi arrolada como averiguada e liberada.