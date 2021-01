A princípio, serão imunizados apenas os que atuam em unidades de enfrentamento à Covid-19 como a UPA, Mini Hospital, Casa de Saúde e Santa Casa

publicado em 21/01/2021

Profissionais que atuam em unidades de risco serão os primeiros (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Franclin Duarte

Depois do ato simbólico que vacinou a primeira votuporanguense contra a Covid-19 na noite desta quarta-feira (20), a vacinação, de fato, em Votuporanga começa nesta quinta-feira (21) e será feita no local de trabalho dos profissionais linha de frente do combate ao coronavírus.

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Ivonete Felix do Nascimento, por conta da quantidade restrita de doses a vacinação será limitada, inicialmente, aos profissionais que atuam na linha de frente do combate ao vírus, como os servidores da UPA e Mini Hospital do Pozzobon, e os colaboradores da Casa de Saúde e Santa Casa.

“Concluída a imunização desse público estenderemos a vacinação a todos os profissionais da saúde e depois daremos seguimento imunizando os idosos asilados e acamados que são os que estão em maior vulnerabilidade. Depois disso vamos abrindo para os demais públicos, começando por idosos com mais de 75 anos e assim por diante”, explicou.