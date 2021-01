Moradora do bairro Jabuticabeiras gravou um vídeo e postou numa rede social para mostrar a água turva saindo da sua torneira

publicado em 30/01/2021

Moradora do bairro Jabuticabeiras, em Votuporanga, gravou vídeo reclamando sobre a água turva que saía da sua torneira (Foto: Reprodução/Redes sociais)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brMais uma vez, alguém reclama sobre água suja saindo das torneiras em Votuporanga. Dessa vez, foi a Karina Fonseca, moradora do bairro Jabuticabeiras. Ela gravou um vídeo e postou numa rede social para mostrar a água turva saindo da sua torneira. O problema já dura mais de 30 dias no município."Como podemos beber uma água suja dessa? Gostaria de uma solução, porque desse jeito não tem como fazer comida nem beber água", desabafou a moradora.O jornal A Cidade vem publicando, desde o ano passado, as denúncias e desabafos dos moradores que estão enfrentando esse problema.Em dezembro de 2020, moradores dos bairros Vila Paes e Jardim Brisas Suaves, que ficam na região central de Votuporanga, procuraram a rádio Cidade FM para reclamarem sobre a cor da água.Logo nas primeiras horas da manhã, alguns chegaram a encher baldes e copos para mostrar, em fotos, a água turva que saia das suas torneiras.Depois, no começo de janeiro deste ano, uma moradora do bairro Vale do Sol procurou o jornal para reclamar sobre a cor da água que saia da sua torneira. Ela gravou um vídeo enchendo um pote de vidro para mostrar como a água estava turva."A gente não paga barato e não dá para lavar pia nem quintal com essa água. Precisa resolver isso, porque não é a primeira vez que está acontecendo. É um absurdo", disse Gislaine no vídeo que encaminhou ao jornal.Sobre a reclamação de Karina, a Saev (Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga) informou, em nota, que o baixo nível da represa, durante o período de forte estiagem do ano passado, pode estar ocasionando esse problema.Segundo a autarquia, a estiagem amenta a carga orgânica na água captada, o que gera reações químicas com os tubos durante a distribuição.Isso, de acordo com a Saev, reflete na turbidez da água. A autarquia garantiu que segue analisando a situação para solucionar o problema.