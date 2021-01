Ex-prefeito queria discursar no dia da posse, mas não foi autorizado pelo presidente da Casa

publicado em 01/01/2021

Dado se retirou do plenário enquanto Jorge Seba discursava (Foto: Reprodução TV Unifev)

Franclin Duarte

O agora ex-prefeito de Votuporanga, João Dado (PSD) abandonou a cerimônia da posse do prefeito Jorge Seba (PSDB). Ele se irritou com a negativa do protocolo de lhe ceder a palavra para um balanço de seu governo. Essa é a primeira vez na história que um ex-prefeito não acompanha a sessão solene até o fim.

Dado não foi inserido no protocolo para discursar. Ele teria solicitado ao presidente eleito da Casa, Serginho da Farmácia (PSDB), para apresentar um balanço de seu governo durante a solenidade, mas recebeu uma resposta negativa. Ele então pegou sua esposa, Mônica Pesciotto de Carvalho, pela mão e deixou o plenário enquanto Seba discursava.