Equipes das Secretarias responsáveis estiveram no local logo após a queda da ponte e também durante todo o dia desta quarta-feira (13)

publicado em 13/01/2021

A previsão para o novo acesso ao lugar é para a sexta-feira (15) (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Prefeitura de Votuporanga já desempenhou, logo nos primeiros momentos da manhã desta quarta-feira (13), a execução de desvios no 6º Distrito Industrial, no local de acesso a ponte caída, devido a força das chuvas no fim da tarde da terça-feira (12). A previsão para o novo acesso ao lugar é para a sexta-feira (15).O secretário de Obras, Salvador Castrequini Neto, e o engenheiro Gustavo Amaral visitaram o local e definiram o trajeto onde será executado o desvio. A Prefeitura entrou em contato com os proprietários das áreas para obter autorização e a previsão de liberação do acesso provisório é até sexta-feira. “Identificamos um desvio que pode ser feito por meio de uma outra ponte que fica a cerca de 300 metros da ponte que caiu. Conseguimos autorização dos proprietários e faremos uma preparação dessa área para liberar o tráfego de maneira provisória”, explicou o Secretário.Paralelo a isso, a Secretaria de Obras fará reparos na ponte que caiu para retomar o acesso através dela. “Vimos a possibilidade de restabelecer essa ponte que é mista de ferro e concreto, que pode ser desmontada. Desta forma, pretendemos restabelecer o tráfego sobre essa ponte dentro de 15 dias”, informou o secretário de Obras.A Secretaria também já possui projeto para construção de uma outra ponte que deverá ser construída de forma definitiva ao lado desta. O prefeito Jorge Seba buscará recursos junto às demais esferas governamentais para execução desta obra.Uma forte e rápida chuva registrada no fim da tarde de terça-feira (12) derrubou uma ponte no 6º Distrito Empresarial. Em pouco mais de uma hora, cerca de 90 milímetros de chuva foram registrados pelo pluviômetro localizado na Represa Municipal. O prefeito Jorge Seba esteve no local, ainda na noite de terça-feira, acompanhado de alguns secretários e equipe técnica da Prefeitura, e determinou medidas emergenciais que foram adotadas de imediato como, por exemplo, a interdição da área.