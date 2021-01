Jorge Seba, porém, pediu para que esse tipo de discussão seja encerrada, pois não há nenhum desgoverno em Votuporanga

publicado em 05/01/2021

João Dado disse, em vídeo, que deixou um saldo de R$ 52 milhões na Prefeitura e o atual prefeito confirmou, porém com ressalvas (Foto: Reprodução/Redes sociais)

Franclin Duarte

Ainda em entrevista à Cidade FM o prefeito Jorge Seba (PSDB) confirmou a existência dos R$ 52 milhões que o ex-prefeito, João Dado (PSD) disse ter deixado em um vídeo que divulgou pelas redes sociais. O chefe do Executivo disse, porém, que a maior parte dos recursos já está comprometida, restando cerca de R$ 3 milhões de fato disponíveis.

Conforme dados da Secretaria da Fazenda, há R$ 52 milhões de saldo em banco, sendo R$ 31,7 milhões de recursos vinculados, ou seja, de financiamentos, convênios e Fundos como, por exemplo, das áreas da Saúde e da Assistência Social, todos com destinação específica. Os outros R$ 20,8 milhões são de recursos próprios (não vinculados), dos quais R$ 17,4 milhões estão comprometidos com despesas a curto prazo, entre elas, precatórios, depósitos judiciais e restos a pagar, restando efetivamente para investimentos são R$ 3,4 milhões.

“Essa foi uma pergunta que fiz para o meu secretário da Fazenda (Deosdete Aparecido Vechiato), que inclusive foi contador dele (João Dado) e foi respondido da seguinte forma: os R$ 52 milhões realmente existem, porém o que nós temos para utilizar em investimentos é muito menos que isso. Então esse número realmente existe, mas não podemos gastar, essa é a diferença, é um dinheiro comprometido”, explicou Seba.

O prefeito, porém, pediu para que esse tipo de discussão seja encerrada, pois não há nenhum desgoverno em Votuporanga. “Gostaria de encerrar essa discussão, pois não sei como se consegue discutir tanto desde a época que o Juninho Marão deixou o governo, quatro anos atrás. Quero deixar bem claro que em toda a mudança de governo se recebe contas em dia. Não há nenhum desgoverno, esse mesmo, do prefeito João Dado, não existe desgoverno algum, como não houve do Juninho, como se propalou. Votuporanga sempre teve notas de governança ótimas e boas. Não tem para que se criar um clima com uma discussão dessas. Não é para fazer comparação, mas em dívida fundada, por exemplo, o Juninho deixou R$ 14 milhões e hoje é de R$ 25 milhões, então nesse ponto é uma leitura pior, porém as contas estão estáveis. Estou recebendo uma prefeitura equilibrada, assim como o Dado também recebeu”, ponderou.

Contudo, apesar de a Prefeitura estar com as contas equilibradas, Seba frisou que é preciso economizar, pois não haverá mais repasses da Covid-19, a questão da merenda que não se gastou, uniformes, etc.

“Temos que tomar muitos cuidados agora para economizarmos bastante. Essa situação nos impõe um orçamento menor eausteridade é a palavra número um que propus a todos os secretários. Temos que ter criatividade para que o serviço público continue sendo feito e o munícipe não seja prejudicado”, completou.

Seba concluiu dizendo que é preciso olhar para frente. “A cidade não tem mais que ficar vivendo essas picuinhas. A minha proposta de governo é exatamente parar com isso e olhar daqui para frente. Temos coisas muito mais importantes para discutir, como a saúde da população o desfavelamento, temos uma situação de emergência que são os vazamentos do Pacaembu, temos o Covid. Então nesses primeiros dias do ano vamos pensar em governar com mais paz”, concluiu.

Osmair Ferrari

Na manhã de ontem o vereador protocolou na Câmara Municipal um ofício encaminhado ao prefeito Jorge Seba - recém-empossado no cargo, pedindo informações a respeito desses valores anunciados por Dado.