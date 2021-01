A votação será apenas no dia 15 de março, mas as costuras nos bastidores já cravam o tucano no comando da Alesp para os últimos dois anos de mandato

publicado em 13/01/2021

O deputado estadual votuporanguense, Carlão Pignatari, deve ser o próximo presidente da Assembleia Legislativa (Foto: Alesp)

Franclin Duarte

Com a eleição para presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo já praticamente definida, o deputado estadual votuporanguense e líder do Governo, Carlão Pignatari (PSDB) ainda evita falar sobre o assunto. A votação será apenas no dia 15 de março, mas as costuras nos bastidores já cravam o tucano no comando da Alesp para os últimos dois anos de mandato.

Carlão deve substituir o seu companheiro de partido, Cauê Macris, que é da região de Americana. Macris chegou ao comando do Legislativo estadual graças a uma aliança de longa data com o PT (2ª maior bancada), que, apesar da rivalidade histórica, sempre fecha questão para garantir o comando da 1ª Secretaria da Casa.

Essa “união”, que perdura desde 2006, somada aos votos do DEM do vice-governador Rodrigo Garcia, que tem a 3ª maior bancada e os do próprio partido, mantém o PSDB no comando da Assembleia desde 2007.

“A politicagem não respeita ideologia. O PT historicamente sobrevive da 1.ª Secretaria, que cuida do departamento pessoal, e o DEM da 2.ª Secretaria, que responde pelos contratos e licitações. É muito difícil quebrar essa aliança”, disse o deputado Arthur do Val (Patriota), em entrevista recente.

E esse ano não deve ser diferente. Além da tradicional costura, Carlão já estaria apalavrado com pelo menos mais oito partidos, dentre eles o PSL, que ainda tem a maior bancada no Legislativo do Estado.