publicado em 04/01/2021

Osmair pede informações referentes ao saldo que foi deixado em caixa pela administração anterior (Foto: A Cidade)

O ex-prefeito de Votuporanga João Dado usou suas redes sociais no último final de semana para fazer um balanço de sua administração à frente do Executivo nos últimos quatro anos. Durante o vídeo, o ex-prefeito anunciou que deixou um saldo em caixa no valor de R$52 milhões - valor este que chamou a atenção do vereador Osmair Ferrari.Na manhã desta segunda-feira, dia 4, o vereador protocolou na Câmara Municipal um ofício encaminhado ao prefeito Jorge Seba - recém-empossado no cargo, pedindo informações a respeito desses valores anunciados por Dado.De acordo com Osmair, pede informações referentes ao saldo que foi deixado em caixa pela administração anterior, uma vez que, segundo o ex-prefeito Dado cita esses valores acima.Nesse contexto, Osmair entende ser necessário que também haja explicação do Poder Executivo sobre "eventuais dívidas" inscritas como restos a pagar, uma vez que o ex-prefeito não informa a situação durante a divulgação do vídeo." Vale ressaltar que tal informação é de relevante interesse público e deve ser prestada as informações a esta Casa Legislativa como forma de promovermos nossa atuação como fiscalizador dos atos do Executivo neste momento inicial de mandato, bem como para termos uma real situação financeira atual do município", justificou Osmair.Ainda conforme o vereador, o ex-prefeito e sua equipe contábil disseram ao longo do ano de 2020, que o município não teria condições financeiras de pagar o 13º salário dos servidores municipais, o repasse de dinheiro da Votuprev e ainda solicitou financiamento bancário na ordem de R$20 milhões, além do pagamento de fornecedores, entre outros "Então, em razão desses números divulgados, temos interesse em saber a real situação financeira do Executivo", finalizou Osmair.