O agora prefeito, Oclair Barão Bento, venceu o páreo contra Rosinei do Ivo e tomou posseontem para mais um mandato

publicado em 01/01/2021

Oclair Bento é empossado em Parisi com discurso emocionante e aplaudido de pé, para a gestão de sua segunda candidatura (Foto: A Cidade)

Da Redação

Assim como as outras cidades da Comarca de Votuporanga, Parisi começou o ano com a sessão solene da posse de vereadores, prefeito e vice no Salão Paroquial da cidade, ontem. Eleito com uma diferença de 31 votos, Oclair Barão Bento foi empossado prefeito da cidade de Parisi, para o seu segundo mandato.

As autoridades de Parisi optaram por realizar a cerimônia no salão Paroquial em virtude da pandemia e nesse caso, o local é amplo e aberto o que permitiu acomodar os eleitos, familiares e convidados, ao cumprir com as regras de distanciamento exigidas por lei.

Durante a cerimônia, o novo prefeito deixou claro que seu plano de governo, foi elaborado democraticamente com participação da população e afirmou novamente seu compromisso para esta gestão, e sempre priorizando o bem-estar dos munícipes.

Oclair explicou também que volta para a prefeitura e já promete reajustar, adequar o quadro de funcionários e cuidar desta situação o mais perto possível, com cautela e respeito, e pediu compreensão para as mudanças que irão acontecer, pois segundo ele são necessárias para as devidas adequações.

"Sabemos da dificuldade que será administrar a cidade pós-pandemia, mas me sinto preparado o suficiente para ir em busca de melhorias para nossa cidade, pois temos receita suficiente para isso, pois recebemos verba para dez mil habitantes e somos apenas três mil, então verbas temos”, ressaltou Oclair em seu discurso emocionado, que por sinal foi aplaudido calorosamente pelos presentes.

Oclair não mediu agradecimentos também a lideranças políticas como Carlão Pignatari e Fausto Pinato, que os tem com parceria necessária para viabilizar os recursos que irão trazer benefício e melhorias para a cidade.

Agradeceu também a Deus pela oportunidade de retornar a administração e concluir obras e projetos que foram abandonados na administração anterior e também a todos que se uniram a ele nessa campanha e em especial a família, que é seu porto seguro e da qual obteve toda a positividade, energia e apoio em busca do objetivo que era retornar a prefeitura.

Logo após o término da sessão, o prefeito e vice-prefeito, já empossados, seguiram para a sede da Prefeitura, onde foram fazer a transição de cargos. A agora ex-prefeita Rosinei não compareceu no ato simbólico.Na ocasião foi realizada a leitura da ata, que registra com detalhes a situação atual dos cofres públicos.

Ao final, com a ata já assinada o atual prefeito agradeceu a todos os funcionários lá presentes e chamou a todos para se unirem com um único propósito: o bem-estar da população. “Vamos trabalhar com objetivos a serem alcançados e metas a serem cumpridas", concluiu Oclair no seu discurso.

Câmara

Já na Câmara Municipal tomaram posse os nove vereadores, que terão como presidente pelo próximo biênio, Geovane Souza dos Santos. Além dele assumiram suas cadeiras os vereadores: Thiago Catalano Pereira (PSD), Giane Estela dos Santos Martins (PSD),