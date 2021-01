Estado adiou a volta às aulas do dia 1º de fevereiro para o dia 8, mas prefeito garante que não seguirá as datas em Votuporanga

publicado em 26/01/2021

O prefeito Jorge Seba disse que as aulas na rede municipal só serão retomadas após testagem em massa (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brO prefeito Jorge Seba (PSDB) esteve, na segunda-feira (25), na sessão da Câmara Municipal, em cumprimento a Lei Orgânica, para apresentar um balanço de suas primeiras atividades frente ao comando do Executivo, o estado das obras e serviços, bem como o plano de governo para o ano. Sua principal declaração da noite, no entanto, não foi dada na Tribuna, mas sim nos corredores da Casa, em entrevista exclusiva ao A Cidade: as aulas na rede municipal de ensino ainda não têm data para serem retomadas.Pela ordem, Seba participou da primeira sessão ordinária desta Legislativa, onde apresentou os números iniciais de seu governo, a situação financeira do município, que, segundo ele, é "equilibrada"."O saldo bancário foi de R$ 20.825.682,59 de recursos próprios, mais R$ 31.738.683,12 referentes à recursos vinculados e com destinação específica. E despesas de curto prazo de R$ 18.283.709,45, o que representa, portanto, um superávit de R$ 2.541.973,14 em recursos próprios. No entanto, serão tempos difíceis, de austeridade, responsabilidade e, principalmente, criatividade de todos os agentes públicos, para que possamos fazer mais com menos. É por isso que a ordem desde o primeiro dia é gastar menos com o governo e mais com as pessoas", disse o prefeito.O tucano também disse que seu antecessor, João Dado (PSD), deixou 15 obras em andamento, das quais, segundo ele, 14 serão concluídas ainda este ano. "A conclusão do novo Paço Municipal, cuja obra é complexa e exige maior tempo para o término, ficará para o ano de 2022. Desde o primeiro dia do mandato, foi dado início a um mutirão, sendo realizado serviços, tais como: limpeza, manutenção, capina, roçada e pintura de meio fio em diversas Avenidas e Praças de toda a cidade. Foram abertas as portas do Gabinete para nos mantermos próximo do cidadão, com diálogo permanente. Nossa equipe está empenhada num plano de metas e ações para darmos respostas efetivas à toda população já nestes 100 primeiros dias de Governo", completou.Seba reafirmou ainda que sua prioridade para o primeiro ano será o desfavelamento nos bairros Matarazzo, Esmeralda, Pro-Povo, e também das Ruas Alvim Algarve e Olímpio Formenton, além de seus planos para Saúde, Educação e projetos sociais."Para isso, se faz necessário o apoio solidário desta Casa Legislativa, com discernimento e a maturidade política dos vereadores que iniciam a esta nova legislatura e que, certamente, marcará a história da nossa querida Votuporanga. Posto isso, nobres vereadores, reafirmamos que a confiança e o incansável trabalho realizado em prol de nosso Município, certamente permitirão conseguir cumprir com a expressiva maioria dos compromissos assumidos em nosso Plano de Governo", afirmou.Após deixar o plenário, Jorge Seba falou com o A Cidade e, ao ser questionado sobre a volta às aulas na rede municipal, ele disse que não seguirá o cronograma estadual, que havia estabelecido a retomada a partir do dia 1º de fevereiro, mas após a piora nos números da pandemia, recuou e adiou o retorno para 8 de fevereiro."Nós não queremos deixar os profissionais da educação expostos, então nós vamos fazer uma testagem em massa em todos e ainda temos que adquirir equipamentos de proteção individual para que possamos oferecer a todos eles. Uma coisa é certeza, nem no dia 1º e nem no dia 8 nós faremos o retorno, isso em breve será anunciado", enfatizou.Seba frisou, no entanto, que essa decisão não vale para a rede particular, que poderá retomar as aulas normalmente no dia 1º de fevereiro.