Clipe gravado em Votuporanga foi lançado nacionalmente pelo cantor em suas redes sociais e nas plataformas digitais

publicado em 15/01/2021

Clipe gravado em Votuporanga foi lançado nacionalmente pelo cantor em suas redes sociais e nas plataformas digitais (Foto: Reprodução/Redes sociais)

Franclin Duarte

Já está nas plataformas digitais e circulando pelas redes sociais o mais recente clipe do cantor Luan Santana, que foi gravado em Votuporanga, no fim de novembro do ano passado. A música “Armadura de um Guerreiro” faz parte do projeto “Heróis da Estrada”, em parceria com a Facchini, onde as imagens foram gravadas.

O clipe traz no enredo a história do atual diretor da empresa, Marcelo Facchini, mostrando a superação do empresário que reaprendeu o sentido da vida após um acidente na rodovia. Marcelo ficou entre a vida em a morte após bater de frente com outro carro, na rodovia Euclides da Cunha, em 2009, em Ecatu, quando vinha de Rio Preto para Votuporanga.

História

Foi através do sonho do avô, Euclides Facchini, que tudo começou, 70 anos atrás. A Facchini nasceu como uma pequena oficina em Votuporanga e se transformou na líder de mercado, tendo hoje dez fábricas no Brasil e distribuidores espalhados por todo o mundo.

Aprodução também conta a história de outros dois personagens que se encontram na estrada, mostrando os desafios diários de um caminhoneiro, a superação do empresário e um artista que passa a maior parte do tempo na estrada, levando entretenimento a todo o país.