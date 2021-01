O reajuste, conforme tabela divulgada pelo Detran (Departamento Estadual de Trânsito) será de 40%, mas despachantes votuporanguenses orientam como economizar

publicado em 06/01/2021

Proprietários de veículos em Votuporanga já podem preparar os bolsos, pois licenciamento ficou 40% mais caro (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

Depois do aumento do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), provocada pelo Pacote de Ajuste Fiscal do governo do estado, a taxa de licenciamento de veículos em São Paulo também ficará mais cara. O reajuste, conforme tabela divulgada pelo Detran (Departamento Estadual de Trânsito) será de 40%, mas despachantes votuporanguenses orientam como economizar diante dessa situação.

De acordo com o órgão, o licenciamento obrigatório, que deve ser feito por todos os proprietários de veículos, independente do ano de fabricação, saltará dosR$ 93,87 cobrados em 2020, para R$ 131,80 em 2021, uma alta de 40,4%. AntonioNosor Cardoso, mais conhecido como Toninho Despachante, explicou, porém, que os motoristas podem fugir dessa alta optando pelo licenciamento antecipado.

“Esse valor é para quem optar por seguir o calendário tradicional, quem quiser evitar esse reajuste pode fazer o licenciamento antecipado pelo valor de R$ 98,91 (aumento de 5,36% em relação ao ano passado) até o dia 14 de janeiro”, explicou.

A mesma orientação foi repassada por Rodolfo Madalozo, do escritório Despachante, São José. Segundo ele, em toda a sua experiência no setor ele nunca havia visto um aumento tão elevado de um ano para outro como o de agora.

“Realmente pegou muita gente de surpresa, nunca tinha visto um aumento assim. A melhor forma então é o licenciamento antecipado, para quem tiver condições, é claro”, completou.

Quem não optar pelo licenciamento antecipado 2021 pode aguardar o calendário anual. Pelo calendário, o licenciamento anual obrigatório no Estado de São Paulo começa em 1º de abril e vai até dezembro, exceto para caminhões e tratores, cujos prazos vão de setembro a dezembro.

O calendário fixa o prazo-limite para o pagamento regular do licenciamento, de acordo com o final da placa. Se não for realizado até o último dia útil do mês referente ao número final da placa, haverá incidência de multa e juros.

Em 2021, não haverá cobrança de taxa do seguro DPVAT, conforme decisão do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP).

Outro lado

O jornal A Cidade procurou o governo do estado para saber o que motivou o aumento de 40%. Em nota, o Detran informou que o novo valor da taxa de licenciamento veicular foi ocasionado pela alteração na lei de taxas, derivada do ajuste fiscal.

“O valor das taxas, tributos e serviços prestados pelo Estado é reajustada anualmente com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC). A alteração dos valores segue o previsto na Lei estadual nº 17.293”, complementou.

Calendário para licenciamento veículos

Final de placa Prazo 1 30 de abril 2 31 de maio 3 30 de junho 4 30 de julho 5 31 de agosto 6 31 de agosto 7 30 de setembro 8 29 de outubro 9 30 de novembro 0 30 de dezembro

Calendário caminhões e tratores