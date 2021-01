Ele recebeu ontem as chaves da Prefeitura e, como já dizia em campanha, reforçou o discurso de união em prol da população

publicado em 01/01/2021

Jorge Seba, Cabo Valter e os 15 vereadores tomaram posse ontem para os seus mandatos (Fotos: A Cidade)

Franclin Duarte

Tomaram posse ontem, em sessão solene na Câmara Municipal, o prefeito eleito de Votuporanga, Jorge Seba (PSDB) e seu vice, Cabo Valter (MDB), além dos 15 vereadores eleitos para o mandato 2021/2024. Em seu discurso, o novo chefe do Executivo Municipal voltou a falar de união e disse que não cabem mais discórdias no município.

Em uma cerimônia restrita (com apenas um convidado por eleito) e mais breve do que de costume, diante das restrições provocadas pela pandemia do coronavírus, Seba recebeu as chaves da Prefeitura das mãos do ex-prefeito João Dado (PSD) e fez um discurso pautado na união, assim como trabalhou em sua campanha.

“Hoje estamos dando posse não só a uma nova administração, mas a um novo futuro. Teremos um grande desafio pela frente, principalmente após essa pandemia, e não nos faltará coragem, firmeza e ousadia. É um novo tempo, onde não cabem mais discórdias, nem brigas políticas. É tempo da gente se unir, de olhar para Votuporanga e para o nosso povo. Serei incansável na construção de pontes, de consensos para nossa cidade, para que possamos avançar, evoluir e crescer. É hora de Votuporanga retomar o caminho do desenvolvimento e a sua vocação de líder regional e estender esse crescimento a todos os votuporanguenses”, disse ele em seu primeiro discurso como prefeito.

Seba e Cabo Valter ainda fizeram o juramento de exercer com dedicação e lealdade o mandato, respeitando a lei e promovendo o bem-estar do município.

“É hora de cuidar daqueles que mais precisam. O governo que assumo hoje terá como foco não só o desenvolvimento econômico, mas também o desenvolvimento social, para atender as diferentes necessidades da sociedade, em especial, as pessoas mais carentes, aquelas que mais precisam do poder público”, completou o prefeito.

Vereadores

Antes de Seba e Cabo Valter, também tomaram posse os 15 vereadores democraticamente eleitos no dia 15 de novembro. Também por conta da pandemia, apenas o presidente da Câmara, Serginho da Farmácia, discursou em nome de todos os vereadores.

“Não tenho sombra de dúvidas de que teremos uma das melhores gestões que já teve no município. Embora poderes independentes, com uma Câmara competente igual a que acabou de ser eleita, a nossa cidade só tem a ganhar”, disse ele representando todos os vereadores.

Foram empossados os vereadores: Chandelly Protetor (Podemos), Emerson Pereira (PSDB), Serginho da Farmácia (PSDB), Osmair Ferrari (PSDB), Daniel David (MDB), Meidão (DEM), Jura (PSB), Cabo Renato Abdala (Patriota), Missionária Ednalva Azevedo (DEM), Professor Djalma (Podemos), Thiago Gualberto (PSD), Valdecir Lio (MDB), Nilton Santiago (MDB), Jezebel Silva (Podemos) e Sueli Friósi (PTB).

Mesmo já tendo sido apresentado como secretário de Direitos Humanos, Emerson Pereira foi empossado, porém, deve se afastar na segunda-feira (4) para assumir a Pasta, dando lugar a seu suplente, Carlim Despachante (PSDB).