publicado em 12/01/2021

Seba determinou que a reativação ocorra nos primeiros 100 dias de governo (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

O prefeito Jorge Seba determinou, nesta terça-feira (12), a reativação do CEC (Centro de Educação e Cidadania) do bairro Sonho Meu nos 100 primeiros dias de governo. Seba fez uma visita técnica ao local, acompanhado da presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Vanzella Seba, do deputado federal Luiz Carlos Motta, e também de vereadores e secretários municipais.“É um espaço que está fechado há algum tempo e que precisa ser reativado para servir à população do bairro. Vamos concentrar os nossos esforços para que possamos colocá-lo em funcionamento nestes primeiros meses da nossa administração, beneficiando a população aqui do Sonho Meu e também dos bairros vizinhos”, afirmou.Aproveitando a visita do deputado federal Motta, Seba solicitou também recursos, via emenda parlamentar junto ao Governo Federal, para a construção de um Centro Comunitário para o bairro, anexo ao CEC. “Vemos a seriedade e comprometimento do prefeito Jorge Seba no seu trabalho. E vamos atender a essa reivindicação. Vamos levar esse projeto ao Governo Federal e buscar esses recursos em uma iniciativa em prol dos moradores aqui desse bairro”, disse o deputado.O secretário municipal da Cidade, Marcelo Coienca, cuja pasta é responsável pelo local, disse que essa será uma das prioridades nestes primeiros 100 dias. “Essa é uma das metas que a Secretaria da Cidade está incumbida. É um compromisso do prefeito com a comunidade aqui do bairro Sonho Meu e que vamos trabalhar para que possamos entregá-lo novamente à população”, completou.O CEC passará por uma reforma e adequações para que possa ser reaberto. A proposta do Fundo Social de Solidariedade é buscar também a reativação da Escola da Beleza, em parceria com o Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo, oferecer cursos e promover atividades gratuitas para os moradores, como artesanato, bordados, entre outras.