Como antecipado ontem pelo A Cidade, números não são positivos para a região, que deve voltar hoje para a fase laranja

publicado em 08/01/2021

Franclin Duarte

O Governo do Estado de São Paulo adiou para hoje a reclassificação das regiões nas fases do Plano São Paulo de retomada da economia, que estava prevista para ontem. Como antecipado pelo A Cidade, os números da região não são positivos, e o estado já sinaliza a possibilidade de reclassificação da DRS-XV, que abrange Votuporanga, Rio Preto e mais 98 municípios, para a fase laranja, a segunda mais restritiva.

A informação foi confirmada pelo secretário de Desenvolvimento Regional, Marcos Vinholi, em entrevistas concedidas ontem ao longo do dia. "Na média, tivemos um leve aumento de casos, internações e óbitos nas três regiões do Vale do Paraíba, São José do Rio Preto e Vale do Ribeira", explicou Vinholi. Os números ainda estão sendo fechados, mas, segundo o secretário, Rio Preto é a região com mais chance de retroceder.

Se o rebaixamento, de fato, acontecer, o comércio de rua e serviços em geral poderá funcionar apenas com capacidade limitada a 20%, horário reduzido para quatro horas seguidas e adoção dos protocolos específicos. Bares e restaurantes terão que fechar para consumo local e atender apenas por delivery ou drive thru, salões de beleza e barbearias, academias de esportes em todas as modalidades e outras atividades que gerem aglomeração também serão proibidas.



Fim da fila

Em reunião virtual anteontem com os novos prefeitos de SP, Vinholi deixou claro que a prioridade do governo para apoiar programas será para quem acatar as decisões do governo durante a pandemia. Isso quer dizer que se o prefeito Jorge Seba (PSDB) descumprir as medidas determinadas hoje pelo Estado, Votuporanga pode ir para o “fim da fila” em programas como o de imunização, por exemplo.

“Nós vamos priorizar aqueles que seguem o plano SP nos nossos atendimentos. Se não tiverem cumprindo as regras, notificamos, encaminhamos ao MP, que pode entrar com ação de improbidade administrativa”, afirmou.

Números

Apesar de Votuporanga apresentar índices positivos, com uma variação 21,7% menor no número de casos, estabilidade no número de mortes e uma taxa de ocupação de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) de 50%, os índices de cidades vizinhas podem levar o município para uma fase mais restritiva.

É o que consta no boletim oficial do coronavírus no estado, atualizado diariamente pela Fundação Seade (Sistema Estadual de Análise de Dados Estatísticos). Os dados apontam para uma alta de 18% no número de casos, 31% nos óbitos e 15% nas internações, na área de atendimento da DRS-XV. Levando em consideração os critérios sempre utilizados na classificação das fases, a região pode ser “rebaixada” para a fase laranja.