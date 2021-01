Deputado faz parte da coordenação da campanha de seu companheiro de partido, Arthur Lira, que tem o apoio do presidente

publicado em 30/01/2021

O deputado Fausto Pinato, que é da região, atua na coordenação da campanha de Arthur Lira à presidência da Câmara Federal (Foto: Redes sociais)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brUm deputado da região está diretamente envolvido numa das campanhas mais disputadas para a presidência da Câmara dos Deputados dos últimos anos. O deputado federal Fausto Pinato (Progressistas), que tem base eleitoral em Fernandópolis, faz parte da coordenação da campanha de seu companheiro de partido, Arthur Lira, que tem o apoio do presidente Jair Bolsonaro.Pinato é vice-líder de Lira e foi escalado para trabalhar na conquista de mais votos para o deputado que já é tido como o favorito na disputa. Seu principal adversário é Baleia Rossi (MDB), que tem apoio do atual presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM). Além dos dois mais sete parlamentares disputam o cargo.Apesar das desavenças de Fauto Pinato com a ala ideológica do governo Bolsonaro, sua atuação na campanha de Arthur Lira pode, inclusive, render um Ministério para o deputado da região. Ele foi citado hoje, pelo jornal O Globo, como o possível titular do Ministério da Indústria e Comércio Exterior, que seria recriado pelo Governo Federal.A eleição da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados será realizada na segunda-feira (1º). Para ser eleito em primeiro turno, o deputado precisa ter a maioria absoluta dos votos (257). Caso isso não ocorra, os dois candidatos mais votados irão para o segundo turno.