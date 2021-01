3ª edição da campanha da ACV oferece descontos para os consumidores e contribui com os associados, na troca de coleção

publicado em 22/01/2021

Empresários de Votuporanga já estão organizando seus estoques e lojas para a próxima campanha da ACV (Foto: A Cidade)

Os empresários de Votuporanga já estão organizando seus estoques e lojas para a próxima campanha da ACV (Associação Comercial de Votuporanga). A 3ª edição da "Liquida Votu será promovida entre os dias 19 de fevereiro e 13 de março, com sorteio de 11 prêmios para os consumidores.“É importante que os lojistas aproveitem a data, que apresenta bons resultados no volume de vendas, permitindo a troca de coleção, conquista de novos clientes e movimentação positiva no caixa”, destacou o presidente da ACV, Carlos Eduardo Ramalho Mata.Quem comprar nas lojas participantes, que estarão identificadas com cartaz da ação, além de encontrar ofertas exclusivas para o período, também concorrerá a onze prêmios, sendo uma moto 0km e dez vales-compras no valor de R$500 cada. Os comerciários que atenderem os sortudos também ganharão vales-compras de R$ 150.